"هدنة مختلفة وتوسيع للمحاور".. عمليات إسرائيل في جنوب غزة هذا هدفها

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مع إعلانِها بَدء عمليّة برية في جنوبه، وهي العملية التي يصفها خبراء عسكريون بأنها "خطّة توسيع المحاور" لتحسين شروط التفاوض، يبدو ان إسرائيل وسَّعت رقعة الحرب في قطاع غزة.وفي هذا الإطار، يوضّح خبيران عسكريان لموقع "سكاي نيوز عربية" أهداف إسرائيل من هذه الخطة، وعلاقتها برغبتها في إنشاء منطقة عازلة جنوب غزة، وإنقاذ حكومة إسرائيل من السقوط بعد الحرب التي تقترب مِن الشهرين.وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أمس الأحد، أنّ الجيش بدأ عملياته البرية جنوبي غزة، بينما تستمر العمليات في الجزء الشمالي من القطاع.وفي حديثِه أمام الجنود في فرقة غزة جنوبي إسرائيل، قال هاليفي، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنّ العمليات البريّة في الجنوب "لن تكون أقل قوّة من العمليات في شمال غزة، ولن تكون لها نتائج أقل.. سيُواجه قادة حماس الجيش الإسرائيلي في كل مكان".توسيع المحاورفي تقدير الخبير العسكري اللواء ماجد القيسي، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صُنع السياسات الدولية، يرى أن إسرائيل توسّع رقعة الحرب من خلال صناعة محاور تشمل كل أنحاء القطاع من الشمال حتى رفح.وأمَّا الهدف من ذلك، رغم تكلفته العسكرية والبشرية على إسرائيل، فيُجيب القيسي: إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة لتأمين المستوطنات شمال وشرق وجنوب شرق غزة، وانتزاع أراضٍ جديدةٍ من القطاع وتقليص مساحته.ويلفت إلى ان هذه العمليات أيضا تأتي في إطار الضّغط الميداني لتحسين شروط التفاوض مع حركة حماس؛ لأنّ العمليات في الميدان أهم عامل في التفاوض؛ ولذلك سيستمر القصف لعدة أيام، ومِن المتوقع الإعلان عن هدنة جديدة بشروط جديدة.هدنة مختلفةالأمر نفسه يتوقّعه الخبير العسكري، مالك الكردي، الذي يقول إن بدء العملية البرية في الجنوب هدفها الضغط على حركة حماس؛ لتقبل إطلاق سراح أسرى جدد بشروط أدنى من السابق.كما لا يستبعد الخبير العسكري أنّ الهدنة الجديدة ستكون طريقا لوقف دائم للقتال، مع إيجاد تسوية سياسية مع "حماس"، أو القبول بحل القضية الفلسطينية على قاعدة حل الدولتين (دولة فلسطينية بجانب إسرائيل).ويتوقّع الكردي أن تسعى إسرائيل لأن يكون الضغط على "حماس" في وقت قصير، كي لا تُستنزف قدراتها أكثر مِن ذلك. (سكاي نيوز)