"الضحية الكبرى".. أرقام صادمة تظهر حجم أزمات تعصف بنساء غزّة!

تواصلُ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة ترك آثار سلبية كبيرة بين السكان في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتسببت الحرب التي شنتها إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول الماضي، باستشهاد 15207 فلسطينيين، من بينهم 6150 طفلاً، و4000 امرأة، كما خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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وفي ما يلي، تفاصيل تُسلّط الضوء على المعاناة والأزمات التي تعصف بالنساء في غزة:

خطرٌ يحيط الغزيات:

1- 49% من سكان قطاع غزة من النساء

2- 4 آلاف امرأة على الأقل استُشهدن منذ بدء العدوان

3- 4700 امرأة وطفل فقدوا خلال الحرب

4- 800 ألف امرأة على الأقل نزحن من منازلهنّ في القطاع

5- 1000 أرملة على الأقل بسبب العدوان

6- 650 ألف امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية

7- 690 ألف امرأة وفتاة يحصلن على منتجات نظافة شخصية محدودة

معاناة الحوامل:

1- 50 ألفاً على الأقل عدد الحوامل في قطاع غزة

2- 180 امرأة تلد يومياً من دون مسكنات أو تخدير للعمليات القيصيرية

3- 15% من هذه الولادات تواجه مضاعفات تتطلب رعاية توليدية

4- 5500 امرأة وضعن حملهن خلال شهر تشرين الثاني بسبب ظروف غير إنسانية

أرقام صادمة:

1- جيش الإحتلال يقتل 2 من الأمهات كل ساعة

2- جيش الإحتلال يقتل 7 نساء كل ساعتين

3- 75% من عدد الشهداء الكلي هم من النساء والأطفال

(الخليج أونلاين)

