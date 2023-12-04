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عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل في جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
04-12-2023 | 05:11
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 توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة في شمال مدينة خان يونس وفق ما أكد شهود عيان لوكالة "فرانس برس" اليوم. 

وأكد أمين أبو هولي (59 عاما) أن عشرات الدبابات توغلت "على بعد كيلومترين" في بلدة القرارة، فيما قال معاذ محمد (34 عاما) إن الدبابات "تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل" وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.
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