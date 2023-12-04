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عربي-دولي

الناس خرجت إلى الشوارع من الخوف.. زلزال ضرب تركيا وهذه قوّته

Lebanon 24
04-12-2023 | 05:13
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ضرب زلزال قوي إلى حد ما، شمال غربي تركيا الاثنين، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ذكرت وكالة إدارة الكوارث (فاد) أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة كان مركزه في بحر مرمرة، قبالة بلدة جيمليك في مدينة بورصة.
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وقال تلفزيون خبر تورك إن سكان إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال حيث غادر الناس منازلهم ومكاتبهم خوفا.

وفي شباط، دمر زلزال بقوة 7.8 درجة 11 ولاية جنوب وجنوب شرقي تركيا، بالإضافة إلى جزء من شمال سوريا. وقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا. (سكاي نيوز عربية)
 
خريطة توضح موقع الزلزال
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