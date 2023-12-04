بعد إطلاق صاروخ... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ في مستوطنة قريبة من لبنان

أفادت "الجزيرة"، أنّ الجيش الإسرائيليّ أغلق محاور طرق عدة في محيط مسكاف عام، في الجليل الأعلى، بعد استهداف صاروخيّ.

وكانت "القناة 12 الإسرائيليّة"، أعلنت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مسكاف عام، وأنّ الجيش الإسرائيليّ ردّ على مصادر النيران.