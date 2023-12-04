أغنيّة إسرائيليّة أثارت الجدل بشكل كبير... دعت إلى قتل هؤلاء

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حققت أغنية راب إسرائيلية جديدة، دعت إلى سحق قطاع غزة، وقتل عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني بيلا حديد الصدارة في قائمة الأغاني الأكثر شعبية في إسرائيل.وقام بأداء الأغنية الثنائي Ness Ve Stilla، وقد حقّقت مشاهدات عالية وصلت إلى حوالي 5 ملايين على قناة "يوتيوب" في أسبوعين.وعنوان الأغنية "شربو دربو" ويعني "بالسيوف والضربات" بالعبرية، وهي دعوة للجيش الإسرائيلي لسحق قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "timesofisrael".وتنادي الأغنية لوحدات الجيش الأكثر شهرة، جولاني، جفعاتي، وغيرها، إلى الهجوم على قطاع غزة، وكتابة أسماء القتلى الإسرائيليين في عملية 7 تشرين الاول على القنابل المستخدمة لقصف القطاع.كما دعت الأغنية إلى قتل كل من بيلا حديد، والمغنية الأميركية دوا ليبا لدعمهم الفلسطينيين بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة. (العربية)