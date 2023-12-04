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عربي-دولي

بعد العثور على طردين مشبوهين قرب السفارتين الإسرائيلية والأميركية.. بيان توضيحي للشرطة النيوزيلندية

Lebanon 24
04-12-2023 | 05:51
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أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن الطردين المشبوهين اللذين تم العثور عليهما اليوم الاثنين قرب سفارتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة ولنغتون، لا يشكلان تهديدا.

وقالت الشرطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "أكد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الدفاع النيوزلندية أن الطردين اللذين عثر عليهما في شراعي فيتزهربرت تيراس براندون ستريت في ويلينغتون لا يشكلان تهديدا. وسيتم رفع الطوق الأمني في مناطق الحادثين قريبا"، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح في كلا الحادثين.
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ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، فإن الطرد الذي ترك بالقرب من السفارة الإسرائيلية كان يحتوي على دمية طفل مغطاة بالدماء وملفوفة بقطعة قماش، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول الطرد الذي عثر عليه قرب البعثة الدبلوماسية الأميركية. (روسيا اليوم) 
 
 
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