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عربي-دولي

بينهم طفل عمره عام.. 4 قتلى في حادث إطلاق نار بولاية تكساس

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:10
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قتل أربعة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، في حادث إطلاق نار بمدينة دالاس بعد ظهر يوم أمس الأحد، ونقلت ضحية خامسة إلى المستشفى وتبلغ من العمر 15 عاما، حالتها مستقرة.

جاء ذلك فيما نقلته Fox4، التي أفادت بأن إطلاق النار وقع في الساعة 16:30 بعد ظهر يوم أمس الأحد، في المبنى رقم 9700 بشارع رويس درايف بمدينة دالاس. وبعد أربع ساعات ونصف من وقوع إطلاق النار، تم إغلاق المنزل، وكان المحققون يدخلون ويخرجون من المنزل.
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وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، عثروا على 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص داخل المنزل، وتم إعلان وفاة 3 بالغين في مكان الحادث، ونقل طفل إلى المستشفى، توفي فيما بعد. (روسيا اليوم) 
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