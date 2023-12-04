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عربي-دولي
بعد التهديدات باغتيال قادتها... "حماس" ترد على الشاباك
Lebanon 24
04-12-2023
|
06:22
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التهديدات الإسرائيلية، باستهداف قادتها داخل فلسطين وخارجها، تعكس المأزق الذي يعيشه الاحتلال، وتمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة التي يوجد فيها أبناء وقادة الحركة.
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وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي طاهر النونو إن تهديدات الاحتلال تعكس المأزق السياسي والميداني الذي يعيشه "العدو" بفعل "صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة".
وأكد النونو أن هذه التهديدات لا تخيف أحدا من قادة الحركة الذين "امتزجت دماؤهم ودماء عوائلهم بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الصابر".
وشدد على أن "هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة التي ذكرها قادة العدو الإسرائيلي ومساسا مباشرا بأمنها ما يستدعي ملاحقة العدو ومحاسبته على تطاوله وغروره".
المصدر: الجزيرة
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