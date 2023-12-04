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عربي-دولي

"العمليّة صعبة".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن "هزيمة حماس"!

Lebanon 24
04-12-2023 | 06:54
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، الاثنين، إن "قواته لم تتمكن بعد من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس في شمال قطاع غزة".

وأوضحت المتحدث لشبكة "سي إن إن" الأميركية أنّ "العملية صعبة وتضاريسها القتالية كذلك"، بحسب تعبيره.
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من جانب آخر، نقلت "رويترز" عن قائد سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيليّ قوله إنّ الأهداف في الجزء الشمالي من قطاع غزة تم تحقيقها تقريباً، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ بالتحرك في أجزاء أخرى.

ويأتي ذلك عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى جنود إلى 401 جندياً وضابطاً منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 77 قتيلاً خلال المواجهات المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية عقب بدء التوغل البري.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة برياً على محاور مختلفة من القطاع المحاصر، فيما يوسع الاحتلال من عملياته العسكرية في جنوب قطاع غزة المكتظ بالسكان والنازحين.
 
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