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هل أصيب طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم في مضيق باب المندب بأذى؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:15
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أعلن مكتب التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) إن طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار في مضيق باب المندب لم يصب بأذى.

وأوضح المكتب في بيان ، نقلته "روسيا اليوم" أنه "تلقى تقريرا عن هجوم شنته أنظمة جوية غير مأهولة (UAS) في محيط باب المندب، في الموقع 1516E 04142E"، مبينا أن "السفينة أفادت بعدم وقوع إصابات على متنها وأنها تقوم بمغادرة المنطقة بأقصى سرعة".
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وأمس قال المكتب إنه تلقى تقارير عن نشاط طائرات بدون طيار وانفجار محتمل في منطقة مضيق باب المندب، ملتقى البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إسقاط عدة طائرات مسيرة، بعد هجمات استهدفت سفن شحن في البحر الأحمر.
المصدر: روسيا اليوم
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