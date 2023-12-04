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عربي-دولي

تساقط قياسيّ للثلوج... الحرارة بلغت 50 درجة تحت الصفر في هذه المنطقة

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:16
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انخفضت درجات الحرارة في مناطق في سيبيريا إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، بينما اجتاحت عواصف ثلجية العاصمة الروسية موسكو، مصحوبة بتساقط قياسي للثلوج، مما تسبب في تعطيل رحلات جوية.

وأدت موجة البرد التي حدثت في فترة مبكرة عن المعتاد في ساخا، إلى انخفاض درجات الحرارة دون 50 درجة مئوية تحت الصفر في عدة مناطق، وهي منطقة شاسعة تقل مساحتها قليلا عن الهند.
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وتقع ساخا كلها تقريبا في منطقة متجمدة دائما. وفي عاصمة المنطقة ياكوتسك التي تقع على بعد نحو 5 آلاف كيلومتر شرقي موسكو، تتراوح درجة الحرارة بين 44 درجة مئوية تحت الصفر إلى 48 درجة مئوية تحت الصفر. (الحرة)

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