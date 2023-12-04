قال العسكري الأوكراني الأسير ألكسندر غرياديل، إنه وقع في قبضة القوات الروسية بعد أن قام سائق مدرعة ثمل بنقله عن طريق الخطأ مع مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى موقع روسي.



وأضاف الأسير: "تم نقلنا إلى مواقع في منطقة نوفومايورسكي في 10 أيلول حوالي الساعة 12 ليلا. كانت مهمتنا هي التمركز في الخندق والدفاع عنه ومنع العسكريين الروس من الوصول إليه. جلسنا هناك في مواقعنا في الليل والنهار. في فترة ما بعد الظهر، وصلت عربة مدرعة ونقلنا إليها أحد القتلى وبعض الجرحى وجلسنا بانتظار الوصول إلى نقطة التمركز الدائم. لكن سائقنا كان مخمورا. قال إنه ضل الطريق وأوصلنا مباشرة إلى قبضة العسكريين الروس".

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ووفقا له، قبل بضعة أيام، قام نفس السائق بإحضار مجموعة من عناصر الاقتحام وأنزلهم في حقل ألغام. وبعد النزول من عربة المشاة القتالية، قتل خمسة عسكريين أوكرانيين دفعة واحدة.



وسرد ألكسندر غرياديل كيف تمت عملية تعبئته في منطقة جيتومير. قام عناصر شعبة التجنيد باحتجاز الرجل عندما كان متوجها إلى موقع بناء حيث كان يعمل كعامل. وبعد ذلك تم احتجازه في مكتب شعبة التجنيد العسكري، ثم تم إرساله إلى إحدى ساحات التدريب في منطقة لفوف، ثم إلى بريطانيا للتدريب. (روسيا اليوم)