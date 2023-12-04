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عربي-دولي

"معاناة السكان لا تطاق"... رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى قطاع غزة

Lebanon 24
04-12-2023 | 07:32
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وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم  إلى قطاع غزة، وحذرت من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق".

وأكدت سبولياريتش عبر منصة "اكس": "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق" مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".
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