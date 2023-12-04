"معاناة السكان لا تطاق"... رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى قطاع غزة

وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم إلى قطاع غزة، وحذرت من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني "لا تطاق".



وأكدت سبولياريتش عبر منصة "اكس": "أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق" مؤكدة "يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان".

Advertisement