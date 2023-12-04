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إقتصاد
أغلى مدن العالم لهذا العامّ.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
04-12-2023
|
08:06
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كشفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) في استطلاعها لتكلفة المعيشة العالمية الذي صدر هذا الأسبوع، أن سنغافورة وزيورخ من أغلى مدن العالم، لهذا العام.
وحافظت سنغافورة على مكانتها كأغلى مدينة في العالم للمرة التاسعة خلال الـ 11 عاما الماضية، وفقا للنتائج. وأظهر الاستطلاع أن لديها أعلى أسعار النقل في العالم، وهي أيضا واحدة من أغلى الدول بالنسبة للملابس والبقالة والكحول.
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وصعدت زيوريخ من المركز السادس لتتعادل مع سنغافورة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية والترفيه، فضلا عن قوة الفرنك السويسري. وتراجعت نيويورك إلى المركز الثالث، لتتعادل مع جنيف، بينما جاءت هونغ كونغ في المركز الخامس.
وجاءت باريس وكوبنهاغن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وتل أبيب، في المراكز العشرة الأولى. ويشير التقرير إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه قبل تصعيد الأعمال القتالية في غزة الشهر الماضي.
وأظهر الاستطلاع أن أوروبا الغربية شملت أربع مدن من بين أغلى عشر مدن بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في محلات البقالة والملابس. وقال الباحثون إن المدن الكبرى في روسيا، موسكو وسانت بطرسبرغ، تراجعت في التصنيف بسبب تأثير العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على سعر صرف الروبل.
وقام الاستطلاع بتحليل أسعار أكثر من 200 سلعة وخدمة في 173 مدينة عالمية كبرى. ووجد الباحثون أن الأسعار في جميع الفئات ارتفعت في المتوسط بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بالعملة المحلية. وكان هذا أقل من القفزة القياسية البالغة 8.1% المسجلة في العام الماضي، ولكنه أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات الخمس السابقة.
ويبدو أن أسعار المرافق نمت بأبطأ وتيرة خلال العام الماضي في معظم المدن، في حين أظهرت أسعار البقالة أقوى المكاسب. (روسيا اليوم)
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