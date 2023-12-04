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عربي-دولي

بسبب تصرّفات وقرارات الوزير.. مسؤول يتقدّم باستقالته من الوزارة!

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:31
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يبدو أن تصرفات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لا تثير الجدل وانتقادات معارضيه فحسب، بل تضعضع عمل وزارته أيضاً.

فقد تقدم رئيس قسم تراخيص الأسلحة النارية في الوزارة، يسرائيل أفيشر، باستقالته. وأعاد أفيشر، الذي شغل المنصب لمدة 6 سنوات، سبب قراره هذا إلى تصرفات بن غفير في ما يتعلق بمنح تراخيص الأسلحة.
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وقال إن الوزير أعطى مجموعة من الموظفين غير المدربين صلاحية منح تراخيص السلاح، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين.

وهذا هو ثالث مسؤول كبير يستقيل مؤخرًا من وزارة الأمن الوطني، ما يطرح العديد من التساؤلات حول نهج وزير الأمن المتشدد.
 
لا سيما أن بن غفير كان أثار سابقاً جدلاً واسعاً حين ظهر في أكتوبر الماضي يوزع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين، وسط الحرب المشتعلة في قطاع غزة. (العربية) 
 
 
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