قتلته "حماس"... إسرائيل تُشيّع أكبر قائد عسكري بالحرب (صورة)

شارك آلاف الإسرائيليين بينهم مسؤولون كبار، اليوم الاثنين، في جنازة رمزية لأكبر قائد عسكري قتل في الحرب الحالية، ولا تزال جثته في قبضة حركة "حماس".



وكانت إسرائيل أعلنت السبت، مقتل العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الفرقة المسؤولة عن ضرب الحصار على قطاع غزة. (سكاي نيوز)

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