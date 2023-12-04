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عربي-دولي

البيت الأبيض: حماس مسؤولة عن انهيار وقف النار

Lebanon 24
04-12-2023 | 09:32
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تحت وقع القصف الإسرائيلي الذي استؤنف بقوة على قطاع غزة منذ انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا، يوم الجمعة الماضي، حمّلت الولايات المتحدة حركة حماس مسؤولية عدم تمديد وقف إطلاق النار المؤقت.

وألقى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، باللوم على حماس، بسبب رفضها إطلاق الأسرى.
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وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز"، مساء أمس الأحد، حماس هي السبب في انتهاء الهدنة، لأنها رفضت إدراج نساء وأطفال إضافيين في صفقة تبادل الأسرى.

كما أضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة تعلمان جيداً أن الحركة الفلسطينية تحتجزهم لكنها رغم ذلك لم تقبل بإطلاق سراحهم.
 
وأردف قائلا: "فلنر إن كنا سنستطيع إعادة هذا الملف إلى المسار الصحيح"، في إشارة ربما إلى استمرار المساعي خلف الكواليس لاستئناف وقف إطلاق النار على الرغم من أن العمليات العسكرية على الأرض اليوم الاثنين لا تشي بذلك.

أما في ما يتعلق بالأسرى الأميركيين، فأوضح كيربي أن الإدارة الأميركية تعتقد أن ما بين 8 أو 9 أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، بما في ذلك امرأة لا يُعرف حالتها ومكان وجودها. (العربية) 
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