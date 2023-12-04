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عربي-دولي

إسرائيل ترفع مستوى تحذير السفر إلى عشرات الدول

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:01
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قام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الاثنين بتحديث تحذيرات السفر لعشرات الدول، وسط ما زعم أنه "تصاعد التحريض ومعاداة السامية في أنحاء العالم" على خلفية الحرب في قطاع غزة.
 
وتشمل البلدان التي وردت بتحذير السفر إليها إلى المستوى 2، أي اتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم هناك،  بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودولا في أميركا اللاتينية، بما فيها الأرجنتين والبرازيل، وكذلك أستراليا وروسيا.
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وتم رفع التحذير لعدد من البلدان في إفريقيا، بما فيها جنوب إفريقيا وإريتريا، وفي آسيا الوسطى، بينها أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، إلى المستوى 3، الذي يوصي بتأجيل السفر غير الضروري.

وكرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان له توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، وأوصى المضطرين للسفر إلى الخارج بالتكتم على هوياتهم اليهودية والإسرائيلية أمام الناس.
 
وقال البيان : "منذ بداية الحرب، تم تحديد جهود متزايدة من قبل إيران والمنظمات التابعة لها، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، لاستهداف الإسرائيليين واليهود في كل أنحاء العالم".

وتابع: "على هذا الأساس، إلى جانب تصاعد مستويات التحريض ومحاولات الهجمات ومعاداة السامية في أنحاء العالم، كرر مجلس الأمن القومي توصيته للإسرائيليين بإعادة النظر في أي سفر غير ضروري في الوقت الحالي". (روسيا اليوم) 
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