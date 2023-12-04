مطالبات في هولندا بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 لإسرائيل

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طالب محامون تابعون لمنظمات حقوقية محكمة في هولندا، يوم الإثنين، بوقف تصدير أجزاء مقاتلات نفاثة لإسرائيل، معربة عن تخوفها في أن تستخدمها إسرائيل في شن هجمات على غزة.تقول المنظمات إن توريد قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35″ يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في حربها مع حماس.بدأت الدعوى المدنية في لاهاي مع تجديد الجيش الإسرائيلي دعواته لإجلاء جماعي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي فر إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في الأسابيع الأخيرة، في وقت وسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري، وقصف أهدافا في أنحاء قطاع غزة.يطالب المحامون الحقوقيون محكمة لاهاي الجزئية بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات من طراز "إف-35 "المخزنة في مستودع في بلدة فونسدريخت.