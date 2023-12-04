"حماس" تعلن استهداف آليات إسرائيلية في الفالوجا

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أعلنت حركة حماس استهداف 5 آليات للجيش الإسرائيلي في منطقة الفالوجا حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجانبين.وأشارت "حماس" إلى أن مقاتليها استهدفوا 5 آليات متوغلة بقذائف الياسين، وهي قذائف الهاون من العيار الثقيل.وقالت تقارير إن عناصر من حركة حماس يخوضون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.وصباح الجمعة، استأنفت إسرائيل غاراتها العنيفة على قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس التي استمرت 7 أيام.