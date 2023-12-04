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عربي-دولي

قلقٌ كبير... ما الذي يُصيب الجنود الإسرائيليين في غزة؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:23
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أفادت صحيفة "واينت" الإسرائيلية، عن انتشار مرض معوي مثير للقلق في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه تم إجلاء حوالي 18 جنديا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يُواجه خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير عادي في حالات الإصابة بالأمراض المعوية والتسمم الغذائي بين الجنود، بمن فيهم المقاتلون في قطاع غزة.
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وأشارت الصحيفة نقلا عن أطباء إسرائيليين يشرفون على علاج المرضى، إلى أن السبب هو مزيج من الطعام الفاسد الذي تمّ التبرع به للجنود وانعدام النظافة. (روسيا اليوم)
 
 
 
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