Advertisement

عربي-دولي

ضربة جديدة لميغان ماركل والأمير هاري... هذا ما كشفته صحيفة

Lebanon 24
04-12-2023 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1137423-638373080277871255.jpg
Doc-P-1137423-638373080277871255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استُبعد "دوق ودوقة ساسكس"، الأمير هاري وميغان ماركل، من قائمة ضيوف حفل الزفاف لأحد أصدقائهما القدامى في المملكة المتحدة، إذ وصلت التوترات بين العائلة المالكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، لم يوجه هيو جروسفينور، الذي اختير كأب روحي لابن "دوق ودوقة ساسكس" آرتشي، دعوة للزوجين المقيمين في كاليفورنيا لحضور حفل زفافه من أوليفيا هنسون في شهر حزيران المقبل.
Advertisement

وقال أحد الأصدقاء المقربين لهاري وجروسفينور إنّ عدم دعوة ميغان وهاري للحفل، جاء تجنبًا لأي دراما أخرى بين أفراد العائلة المالكة البريطانية. (فوشيا)

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2023-12-04
10:51 | 2023-12-04
10:39 | 2023-12-04
10:23 | 2023-12-04
10:18 | 2023-12-04
10:10 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24