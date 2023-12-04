ضربة جديدة لميغان ماركل والأمير هاري... هذا ما كشفته صحيفة

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استُبعد "دوق ودوقة ساسكس"، الأمير هاري وميغان ماركل، من قائمة ضيوف حفل الزفاف لأحد أصدقائهما القدامى في المملكة المتحدة، إذ وصلت التوترات بين العائلة المالكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.ووفقًا لصحيفة "صنداي تايمز"، لم يوجه هيو جروسفينور، الذي اختير كأب روحي لابن "دوق ودوقة ساسكس" آرتشي، دعوة للزوجين المقيمين في كاليفورنيا لحضور حفل زفافه من أوليفيا هنسون في شهر حزيران المقبل.وقال أحد الأصدقاء المقربين لهاري وجروسفينور إنّ عدم دعوة ميغان وهاري للحفل، جاء تجنبًا لأي دراما أخرى بين أفراد العائلة المالكة البريطانية. (فوشيا)