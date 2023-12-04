تدشين راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200"... تعرفوا إلى مواصفاتها الخاصة

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كشف المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" والذي تستضيفه القاهرة، عن عدد من الأسلحة المصرية الجديدة، على رأسها تدشين راجمة الصواريخ المصرية "رعد 200" ذات المواصفات الخاصة.وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المعرض، راجمة الصواريخ "رعد 200" التي تم تصميمها وتصنيعها داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي المصرية.وبحسب خبراء عسكريون، تعدّ راجمة الصواريخ شهادة على التقدم الذي تحرزه مصر في مجال التصنيع العسكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة بالنظر للقدرات التي تتمتع بها، وكذلك تصنيعها داخل البلاد، مما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير المزيد من الصناعات الحربية.كما أشاروا في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أهمية إضافتها لترسانة الأسلحة المصرية، حيث تتيح للقوات المصرية، تنفيذ العديد من الهجمات الصاروخية على أهداف بعيدة المدى، بدقة عالية.وكشفت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، عن تمتّع راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" بالعديد من المواصفات المميزة، خاصة بالنظر لكونها صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 بالمئة.إذ يبلغ طول الراجمة 6.3 متر، وعرضها 2.8 متر، وارتفاعها 2.8 متر، ووزنها بدون حمولة يصل إلى 12207 كيلوجرامات، في حين تصل حمولتها إلى 4700 كيلوغرام.تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترا في الساعة بالمدقات، ويبلغ مدى عملها 400 كيلو متر، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن بدون حمولة.كما تتسع الراجمة لطاقم مكوّن من ثلاثة أفراد، وتتميز بمحرك موديل "HD12 ZLG-M" رباعى الأشواط، وزودت بمحرك بقوة 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مم.ويتم التحكم داخليًا من الكابينة، في حين يعمل نظام الرماية بشكل أحادي أو بنظام الرشقات، في حين جرى تجربتها خلال السير والرماية بشكل ناجح مع الإشارة إلى أن سرعة الإطلاق تبلغ 20 صاروخًا في 12 ثانية.واعتبر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء نصر سالم، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر تحرص باستمرار على تطوير أسلحتها، والوصول بأنظمة تسليحها لأحدث ما توصل إليه العالم، وبالتالي عملت على تصنيع الراجمة "رعد 200".وقال سالم إن التسليح يعد عنصرًا أساسياً من عناصر الجيش، كما يجب أن يتوافر في السلاح عددًا من الشروط الهامة، على رأسها أن يكون له أفضلية نوعية مما لدى العدو، مع استمرار التطوير والتحديث للمنظومة بشكل عام، والاطلاع على أحدث ما في العالم من أنظمة تسليح.وأضاف: "مصر تعمل وفق سياسات عسكرية منضبطة، ومن المهم أن يكون لدينا كم مناسب من الأسلحة نستطيع إمداد القوات به حال اندلاع حرب في أي وقت من الأوقات، خاصة أنه في مثل هذه الأوقات يكون هناك استهلاك كبير للأسلحة والذخائر".