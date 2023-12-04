ترامب لــ بايدن: حولت أميركا إلى جمهورية "موز"

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شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي الحالي جو بادين، حول تصرفاته الأخيرة.واعتبر ترامب أن تصرفات بادين الأخيرة حولت الولايات المتحدة إلى "جمهورية موز".وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشال" الاجتماعي، "العالم أجمع اليوم يراقب كيف تتحول الولايات المتحدة إلى جمهورية موز بسبب تصرفات الرئيس الأميركي جو بايدن".وأضاف ترامب: "استراتيجية جو بايدن ضد خصمه السياسي أصبحت أكثر تطرفاً وجنوناً.وأضاف: يجب على بايدن التخلي عن هذه الخطة وإيقافها قبل أن يصبح ذلك متأخراً جداً.وشدد الرئيس الأميركي السابق أيضاً على أن مستوى الدعم الذي يحظى به بين الناخبين "يرتفع أكثر فأكثر، ويحطم الأرقام القياسية في بعض الأماكن.وسبق أن أعلن ترامب أيضا أنه سيشارك في الانتخابات بغض النظر عن الاتهامات التي يحقق فيها القضاء أو السجن، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إنقاذ البلاد من "الانزلاق إلى الجحيم".