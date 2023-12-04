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عربي-دولي

رئيس هذه الدولة المُنتخب يعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس.. ونتنياهو يهنئ

Lebanon 24
04-12-2023 | 11:34
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أجرى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين مع الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، وأعرب له عن الامتنان لعزمه نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "رئيس الوزراء شكر الرئيس المنتخب على عزمه نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس ودعاه لزيارة إسرائيل".
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كما هنأ نتنياهو ميلي على فوزه في الانتخابات وشكره على دعمه لإسرائيل في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وكان الرئيس خافيير ميلي، قد شارك نهاية الشهر الماضي، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، حيث أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل.

ورافق ميلي الذي كان يرتدي "الكيباه" اليهودية على رأسه أثناء طقوس "هافدالا"، شقيقته كارينا.

وأعرب أيضاً عن دعمه الثابت حول ما أسماه بــ"حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، مندداً بـ"إرهاب حركة حماس"، حسب زعمه

 ودعا إلى عودة الرهائن، كما أعلن حينها عن خطته لنقل سفارة الأرجنتين من هرتسليا إلى القدس.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من الشهر الجاري، خلفا ًللرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.
المصدر: روسيا اليوم
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