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عربي-دولي

العواقب وخيمة.. تركيا تُحذّر إسرائيل من ملاحقة "حماس" على أرضها

Lebanon 24
04-12-2023 | 11:38
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حذّرت المخابرات التركية نظيرتها الإسرائيلية من عواقب خطيرة إذا تعرض أفراد من "حماس" للملاحقة على الأراضي التركية.


ونقلت قناة TRT التلفزيونية التركية عن مصادر استخباراتية أن الجانب الإسرائيلي تلقى التحذيرات اللازمة فيما يتعلق بالمعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأن إسرائيل ستلاحق أعضاء "حماس" الذين يعيشون خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا.
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وأكدت المصادر الاستخباراتية التركية أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها "عواقب وخيمة".


كذلك، قال مسؤولون أتراك للأناضول، إن أجهزة استخباراتية مختلفة حاولت في السابق القيام بمثل هذه الأنشطة غير القانونية على أراضي الجمهورية، وهو أمر غير مقبول.


وأعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في وقت سابق أن إسرائيل ستلاحق قادة حركة "حماس" في قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
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