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عربي-دولي

أبو عبيدة يتحدّث عن تطوّرات الـ24 ساعة الأخيرة في غزّة.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
04-12-2023 | 11:55
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أعلن الناطق باسم "كتائب القسام"- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، مساء اليوم الاثنين، تدمير 28 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في كلّ محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وقال: "مجاهدو القسام استهدفوا القوات الاسرائيلية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق". 


وأضاف: "مجاهدو القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل اسرائيل".
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