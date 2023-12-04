أبو عبيدة يتحدّث عن تطوّرات الـ24 ساعة الأخيرة في غزّة.. إليكم ما قاله

Advertisement

أعلن الناطق باسم "كتائب القسام"- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، مساء اليوم الاثنين، تدمير 28 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في كلّ محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال: "مجاهدو القسام استهدفوا القوات الاسرائيلية المتوغلة بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".وأضاف: "مجاهدو القسام دكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل اسرائيل".