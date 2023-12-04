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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يحذر من هزيمة إستراتيجية لإسرائيل في غزة.. لهذا السبب

Lebanon 24
04-12-2023 | 12:10
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بعد استئناف حملة القصف العنيفة على قطاع غزة المحاصر من قبل العدو الإسرائيلي، حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من احتمال هزيمة إسرائيل في غزة.
جاء ذلك في بيان أوردته وزارة الدفاع الأميركية، الأحد، نقلت فيه تصريحات أوستن في خطاب له خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني، المنعقد بولاية كاليفورنيا.
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وقال أوستن "في هذا النوع من الحروب، يجب إيلاء أهمية للمدنيين، إن تم دفعهم في أحضان حماس تحولون الأمر من نصر تكتيكي إلى هزيمة إستراتيجية".
وأكد وزير الدفاع الأميركي أنه أخبر "القادة الإسرائيليين مراراً أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة إستراتيجية"، مشدداً على أن "حل الدولتين، الطريق المقترح الوحيد للخروج من الاشتباكات المأساوية".
ولفت أوستن إلى أن الولايات المتحدة زادت وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وبالأخص في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ولفت إلى وجود مجموعتي "الناقلات الضاربة" ومجموعة برمائية، ووحدة استطلاع بحرية، وغواصة مزودة بصواريخ موجهة، وقوات دفاع جوي ودفاع صاروخي متكاملة، ومقاتلات وقاذفات جوية.
وتعرضت السفن الأميركية وعدة سفن تجارية إسرائيلية لهجمات في البحر الأحمر.
 



المصدر: عرب 48
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