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عربي-دولي

عنف وهستيريا.. الإسرائيليون يقتلون بعضهم البعض لهذا السبب

Lebanon 24
04-12-2023 | 13:02
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عقب الخطوة الأخير التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان "تقوية الثقة بالنفس لدى المواطنين في الدفاع عن أنفسهم في وجه الإرهاب، حيث تم بموجبها تم توزيع الأسلحة الشخصية على آلاف المواطنين، إذ تحولت إلى نيران صديقة تقتل الإسرائيليين.
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هذه الخطوة كشفت كم بات الإسرائيليون أكثر عنفاً وهستيرية، حيث أفادت جمعيات نسوية أن كثيرين من الأزواج المسلحين حديثاً يهددون نساءهم بالقتل.
 
وأشارت إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في صيانة مكانة المرأة نتيجة التهديدات التي تتلقاها من ذكورية الرجال المسلحين، وأن زيادة كبيرة حصلت في حالات تفكك العائلة.
 
يأتي ذلك بعد حادثة مقتل المستوطن يوفال دورون كاستلمان، المواطن كان يشتبك يوم الخميس الماضي في القدس، مع فلسطينيين اثنين  لكن، عندها، حضر مستوطن يميني متطرف من سكان إحدى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، يحمل السلاح. وراح يطلق الرصاص باتجاه كاستلمان الذي راح يصرخ بأنه يهودي ويطلب من المستوطن أن يكف عن إطلاق النار.

هذا الأمر لم يمنع الشرطة من الإعلان أنه خطأ غير مقصود، وأنها لن تفتح ملف تحقيق. وقامت القناة «14» للتلفزيون، التابعة لنتنياهو ولليمين الاستيطاني، بإجراء مقابلة مع المستوطن تم استهلالها بالقول: «أنت بطل إسرائيل». وهو بدوره تباهى بذلك.



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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