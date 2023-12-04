برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات لسوريا في هذا التاريخ

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أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه سينهي في كانون الثاني المقبل برنامجه للمساعدات في جميع أنحاء سوريا، حيث يفتقر أكثر من 12 مليون شخص إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي.وفي السنوات الأخيرة، قام البرنامج بتقليص دعمه لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف ملايين السوريين، الذين فروا من الصراع الذي دخل عامه الثالث عشر.