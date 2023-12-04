لابيد لنتنياهو: إرحل

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة.







وفي منشور على منصة "إكس"، كتب لابيد: "من كتبت الكارثة على اسمه، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب، ويتحمل مسؤولية الفشل، فليفعل الأمر النزيه الوحيد.. فليرحل ويترك غيره يصحح المسار".

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