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لابيد لنتنياهو: إرحل

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:44
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طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرحيل عن السلطة.



وفي منشور على منصة "إكس"، كتب لابيد: "من كتبت الكارثة على اسمه، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب، ويتحمل مسؤولية الفشل، فليفعل الأمر النزيه الوحيد.. فليرحل ويترك غيره يصحح المسار".
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