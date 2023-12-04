مسؤول عسكري إسرائيلي: الحرب على غزة ستسمر بشدتها لشهرين

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن تل أبيب، تتوقع استمرار الحرب على غزة لمدة شرين على الأقل.

وذكر غالانت لشبكة ABC: "نتوقع أن تستمر الحرب بشدتها الحالية لمدة شهرين آخرين على الأقل".

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وأضاف: "سنقاتل في غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير، والقضاء على جيوب الإرهاب"، على حدّ وصفه.

في السياق، أجرى غالانت تقييماً للوضع، قال خلاله إن جنود الجيش الإسرائيليّ، لن يتركوا الشجاعية حتى "القضاء التامّ" على جميع البنى التحتية لحماس فيها.



وذكر بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن غالانت "أنهى تقييماً للوضع العملياتيّ على حدود غزة، بالتعاون مع قائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، وإيتاي فيروف، وقائد الفرقة 36، ديدو بار خليفة"، مشيراً إلى أن غالانت "استمع إلى استعراض شامل للمعارك الجارية في الشجاعية وجباليا، للقضاء على أهداف تابعة لحماس، وعن تحركات قوات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة".

وبحسب البيان، فقد أعرب غالانت عن "تقديره لدقة وشدة النيران المستخدمة منذ استئناف القتال، وللتصفية الممنهجة لصفوف القيادة في كافة كتائب حماس في منطقة مدينة غزة وشمالي القطاع".

وذكر غالانت أن مقاتلي لواء "غولاني"، قد وصلوا إلى الشجاعية "لإغلاق الدائرة (تعبير يُقصَد منه تدفيع الثمن وتصفية الحساب)، وهذه المرة لن يتركوها حتى يتم القضاء التام على جميع البنى التحتية الإرهابية الموجودة هناك".



