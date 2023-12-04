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عربي-دولي

الجهاد الإسلامي تُطمئن: المقاومة بخير والجيش الإسرائيلي يتراجع !

Lebanon 24
04-12-2023 | 15:15
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بالتزامن مع المعارك العنيفة براً وجواً، والقصف العنيف على قطاع غزة من قبل العدو الإسرائيلي، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، أن "المقاومة بخير"، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي أجبر على التراجع.
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وقال موسى: "المقاومة أجبرت جيش العدو على التراجع والحل الوحيد لتسليم الأسرى لدى المقاومة هو تبييض السجون الإسرائيلية".
وتابع: "جيش الاحتلال فشل على كل المستويات في قطاع غزة، سرايا القدس والمقاومة بخير واستهداف المستوطنات خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى أن "المقاومة الإسلامية في لبنان جزء لا يتجزأ من معركتنا مع الاحتلال".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم "الجهاد الإسلامي" تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك نحو جنوب غزة.

غالانت أشار إلى أن مصير مقاتلي "حماس" هناك سيكون مثل مصيرهم في الشمال.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة بغزة الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 70% منهم من الأطفال والنساء.




المصدر: روسيا اليوم
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