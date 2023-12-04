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عربي-دولي

اليوم.. ماذا طلبت واشنطن من اسرائيل؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 15:29
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طلبت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".


وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط إلى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك".
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