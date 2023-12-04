اليوم.. ماذا طلبت واشنطن من اسرائيل؟

طلبت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة "حماس".





وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "أوضحنا أننا نريد أن نرى مستوى الوقود يعود ليس فقط إلى ما تمّ إدخاله خلال الهدنة، بل إلى أعلى من ذلك".

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