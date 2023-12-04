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عربي-دولي

شركة اتصالات في غزة تُعلن توقفها عن الخدمة.. ماذا يحصل داخل القطاع؟

Lebanon 24
04-12-2023 | 16:42
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في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في قطاع غزة بسبب الحرب الدائرة، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إن خدمات الاتصالات انقطعت عن قطاع غزة بعد إصلاحها.
وأضافت الشركة في بيان لها على صفحتها في منصة "إكس" اليوم الاثنين: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى".
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من جهته، دعا المدير التنفيذي لهيئة قطاع الاتصالات ليث دراغمة، الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت مسبقاَ لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، واشتداد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد على أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر، لكن الجانب الإسرائيلي يصر على تجاهل التدخلات السابقة.
وقال: "على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات مجدداً، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين".
وكثفت القوات الإسرائيلية، منذ انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة "حماس" التي استمرت 7 أيام، غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تتواصل المعارك مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في أكثر من محور.


المصدر: روسيا اليوم
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