19
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-3
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في دولة عربية.. رئيسٌ سابق يدخل السجن لـ5 سنوات!
Lebanon 24
04-12-2023
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة في نواكشوط، يوم الإثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه.
Advertisement
وبدأت في كانون الثاني الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع"، و"إساءة استخدام المناصب"، و"استغلال النفوذ"، و"غسل الأموال".
ويوم الاثنين، دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال، لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك، أمرت المحكمة بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 كانون الثاني، وأمضى أشهراً عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيّس جدا".
وأعلن وكيل قانوني آخر إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم. لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس على أن الحكم "متساهل جداً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيتحوّل: أمطار وعواصف رعدية نحو لبنان.. والذروة ستكون في هذا الموعد
03:04 | 2023-12-04
04/12/2023 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وسامة ابن جورجينا رزق ووليد توفيق حديث الجمهور.. هل يشبه والدته ملكة جمال الكون السابقة؟ (صور)
Lebanon 24
وسامة ابن جورجينا رزق ووليد توفيق حديث الجمهور.. هل يشبه والدته ملكة جمال الكون السابقة؟ (صور)
01:51 | 2023-12-04
04/12/2023 01:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
Lebanon 24
تحذير عاجل للمواطنين... هذا النوع من اللحوم يغزو الأسواق
06:43 | 2023-12-04
04/12/2023 06:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
ابنته الممثلة مُنهارة وزوجته لا تعلم بعد.. تفاصيل جديدة عن الحادث الذي تسبب بوفاة الفنان الشهير (صور)
00:15 | 2023-12-04
04/12/2023 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الناس خرجت إلى الشوارع من الخوف.. زلزال ضرب تركيا وهذه قوّته
Lebanon 24
الناس خرجت إلى الشوارع من الخوف.. زلزال ضرب تركيا وهذه قوّته
05:13 | 2023-12-04
04/12/2023 05:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2023-12-04
من يعاون بايدن في التعامل مع الصراع بين إسرائيل وحماس؟
18:00 | 2023-12-04
هل تسعى روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟
16:42 | 2023-12-04
شركة اتصالات في غزة تُعلن توقفها عن الخدمة.. ماذا يحصل داخل القطاع؟
16:21 | 2023-12-04
هذه الأطراف كانت تعلم بـ"هجوم حماس".. تقريرٌ يعلن عن "سر جديد"!
15:41 | 2023-12-04
مجدداً.. غزة بلا اتصالات أو إنترنت!
15:29 | 2023-12-04
اليوم.. ماذا طلبت واشنطن من اسرائيل؟
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
05/12/2023 02:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
05/12/2023 02:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
05/12/2023 02:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24