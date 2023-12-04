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عربي-دولي

بالفيديو.. انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:08
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فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، تحقيقا في انفجار وقع مساء الاثنين في منزل كان فيه الضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

وسمع دوي هائل في المنطقة بعد الساعة 8:20 مساء بقليل، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينغتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.
 
وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينغتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل. (روسيا اليوم) 
 
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