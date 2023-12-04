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عربي-دولي

حلفاء لبوتين في الكونغرس الأميركي.. هذا ما "اكتشفه" مستشار بايدن

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:21
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قال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن الذين يرفضون دعم تخصيص الأموال لأوكرانيا يؤيدون "تحسين الوضع الاستراتيجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف المستشار في إيجاز صحفي في البيت الأبيض: "أعتقد أن كل عضو في الكونغرس لا يؤيد تمويل أوكرانيا، يصوت لصالح نتيجة تسهل على بوتين الفوز. التصويت ضد دعم أوكرانيا هو تصويت لتحسين موقف بوتين الاستراتيجي".
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وكرر سوليفان الزعم، بأن المال أخذ ينفد من الإدارة الأميركية ويكاد الوقت ينفد لدعم أوكرانيا.

وكان مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، قد دعا في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى تسريع الموافقة على تقديم المساعدات لنظام كييف.

وجاء في رسالة البيت الأبيض، أنه "بدون تدخل الكونغرس، فإنه مع حلول نهاية العام الحالي، ستنفد الأموال المخصصة في الولايات المتحدة لشراء أسلحة ومعدات لأوكرانيا، وكذلك تسليمها من المستودعات". لكن المعارضة الجمهورية، التي تسيطر على مجلس النواب، ربطت الموافقة على المخصصات الإضافية بتشديد سياسة الحدود الأميركية. (روسيا اليوم)
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