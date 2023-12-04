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عربي-دولي

صاروخ لـ"حماس" سقط بمحيط قاعدة إسرائيلية فيها صواريخ نووية.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:23
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أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، وقامت بتحليلها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن صاروخا أطلقته "حماس" أثناء هجمها في 7 تشرين الأول الماضي "سقط في محيط قاعدة Sdot Micha الجوية بوسط إسرائيل، تتواجد فيها صواريخ متعددة الرؤوس النووية"، وفقا لما ذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الاثنين.
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وبحسب التقرير، فإن الصواريخ نجت من أن يلحق بها أي ضرر، لكن صاروخ حماس الذي سقط في العاشرة صباحا، أدى إلى نشوب حريق في القاعدة، اقتربت نيرانه من موقع تخزين الأسلحة النووية، وأحرق حوالي 40 فدانًا تابعة للقاعدة.

أما عن السلاح النووي في القاعدة، فنقلت "نيويورك تايمز" عن Hans Kristensen مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، أن إسرائيل تملك فيها بين 25 إلى 50 قاذفة صواريخ معروفة باسم "أريحا" قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقالت "نيويورك تايمز" إن الجيش الإسرائيلي رفض الرد على التقرير، الوارد فيه أيضا أن إسرائيل لا تعترف بأنها تملك مخزونا صغيرا من الأسلحة النووية، بعضها صواريخ أريحا المحفوظة في مكان منفصل داخل القاعدة الجوية.(العربية)


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