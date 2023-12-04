قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)

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شهد البرلمان الألباني أمس الإثنين حالة من الهرج والمرج، حين قام أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض بحمل قنبلة دخانية وإشعال النيران بأوراق أثناء جلسة للبرلمان.رد فعل البرلماني الألباني جاء احتجاجا على ما وصفه بمحاولات الحكومة إسكات المعارضة.ما فعله النائب المعارض أثار حالة من الهرج والمرج أثناء جلسة البرلمان، إلى أن تمكن زملاؤه من السيطرة على الموقف.مشهد مشابه تكرر منذ أيام ولكن في المكسيك، حين اقتحم متظاهرون برلمان ولاية مكسيكية وأطلقوا قنبلة دخانية لتعطيل الجلسة.(العربية)