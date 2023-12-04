Advertisement

عربي-دولي

قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:35
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد البرلمان الألباني أمس الإثنين حالة من الهرج والمرج، حين قام أحد أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المعارض بحمل قنبلة دخانية وإشعال النيران بأوراق أثناء جلسة للبرلمان.

رد فعل البرلماني الألباني جاء احتجاجا على ما وصفه بمحاولات الحكومة إسكات المعارضة.
Advertisement

ما فعله النائب المعارض أثار حالة من الهرج والمرج أثناء جلسة البرلمان، إلى أن تمكن زملاؤه من السيطرة على الموقف.

مشهد مشابه تكرر منذ أيام ولكن في المكسيك، حين اقتحم متظاهرون برلمان ولاية مكسيكية وأطلقوا قنبلة دخانية لتعطيل الجلسة.(العربية)

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:27 | 2023-12-05
01:16 | 2023-12-05
01:15 | 2023-12-05
01:14 | 2023-12-05
00:58 | 2023-12-05
00:56 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24