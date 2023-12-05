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عربي-دولي

لمواجهة الأسطول الصيني... القوات البحرية الأميركية تعد غواصاتها

Lebanon 24
05-12-2023 | 00:02
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن القوات البحرية الأميركية تخطط لتسليح غواصاتها ابتداء من العام المقبل بنسخة مضادة للسفن من صواريخ توماهوك لتعزيز القدرات في مواجهة الأسطول الصيني.


ونقلت الوكالة عن مدير البرنامج الكابتن جون هيرسي قوله إن "القوات البحرية الأميركية تخطط لبدء تسليح الغواصات بأنواع مختلفة مضادة للسفن من صواريخ توماهوك المستخدمة على نطاق واسع، ابتداء من العام المقبل، في إطار جهود واشنطن الهادفة لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة القوات البحرية الصينية، وخاصة حول تايوان".
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وأضافت أن استخدام النسخة الجديدة من هذه الصواريخ سيبدأ في 1 شباط 2024 وهي تتميز بنظام التوجيه المحسن لمكافحة الأهداف البحرية. وأشارت إلى أن هذه الصواريخ ستستخدم في الغواصات الأمريكية من نوع "لوس أنجلوس" و"فرجينيا"، متابعة أنه يمكن تسليح كل منها بـ 12 صاروخ توماهوك، لكن يمكن لـ "فيرجينيا" المعدلة بشكل فردي حمل ما يصل إلى 40 صاروخا.
كما ذكرت أن اليابان قد تحصل أيضا على هذه الصواريخ في المستقبل.
وقالت قناة "NHK"، سابقا، إن اليابان تخطط لشراء 400 صاروخ توماهوك أمريكي لضمان "القدرة الدفاعية للضربات الانتقامية"، وستدخل 200 منها الخدمة اعتبارا من السنة المالية 2025 (1 نيسان 2025 - 31 اذار 2026). (RT)
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