الجيش الإسرائيلي يعلن عدد المختطفين المتبقين بقطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن 137 شخصا لا يزالون مختطفين لدى حركة حماس المصنفة إرهابية، بينهم 17 طفلا وامرأة.



Advertisement



والاثنين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين الرهائن الذين خطفوا واقتيدوا إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على مناطق إسرائيلية في السابع من تشرين الاول. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "لدينا التزام أخلاقي بمواصلة بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى منازلهم".والاثنين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين الرهائن الذين خطفوا واقتيدوا إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على مناطق إسرائيلية في السابع من تشرين الاول.

وأكد المكتب مقتل ثلاثة رهائن من بين المختطفين في قطاع غزة ما رفع عدد الجثث إلى 15.

وبحسب القائمة التي نشرها المكتب، فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتقول حركة حماس إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مؤقتا مع بدء الهدنة، قبل انهيارها.

وبلغت حصيلة القتلى في غزة 15899 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة نحو 42 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.

وأطلق سراح عشرات الرهائن والمعتقلين خلال هدنة استمرت سبعة أيام الشهر الماضي. وتقول السلطات الإسرائيلية إن سبعة مدنيين وضابطا في الجيش برتبة لواء قتلوا وهم رهن الاحتجاز. (RT)