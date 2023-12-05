تعمد إبعادها.. هل نفى رئيس الإكوادور نائبته إلى إسرائيل؟

قام الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، بتعيين نائبته فيرونيكا أباد، كسفيرة لبلادها لدى إسرائيل وسط الصراع في الشرق الأوسط.



وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لحكومة الإكوادور: "يجب أن تصل نائبة رئيس الجمهورية إلى سفارة الإكوادور في تل أبيب يوم الأحد 10 كانون الأول".

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وفي وقت سابق، أوعز رئيس الإكوادور لنائبته بالسفر إلى الشرق الأوسط للمساعدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



من جانبها قبلت فيرونيكا أباد، هذا التعيين لكنها انتقدت رئيس الدولة لأنه تعمد إبعادها عن البلاد.



وترى أباد أنها وقعت ضحية لحملة قذرة من قبل خصومها، الذين تمكنوا من زرع الفتنة بينها وبين رئيس الدولة. (روسيا اليوم)