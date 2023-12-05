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عربي-دولي

وصل إلى جنوب دير البلح: هجوم الجيش الاسرائيلي على جنوب غزة بدأ.. صور الأقمار الصناعية تكشف

Lebanon 24
05-12-2023 | 01:15
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في اليوم الـ 60 على حرب غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما لجنوب القطاع، وفقا لتحليل صحيفة "نيويورك تايمز" لصور الأقمار الصناعية، وهو دليل على عملية طال انتظارها بالنسبة لإسرائيل، يمكن أن تقرر مصير حربها مع حماس وتسبب المزيد من المخاطر للمدنيين الفلسطينيين.
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وتقدمت القوات الإسرائيلية الآن إلى الجزء الأخير من القطاع الذي كان تحت سيطرة حماس الكاملة، بعد الاستيلاء على أجزاء كبيرة من شمال غزة منذ أواخر تشرين الأول، وتحركهم هذا يمهد الطريق لما يرجح أن تكون المعركة الحاسمة في الحرب المتمثلة في المواجهة في خانيونس، أكبر مدينة في الجنوب، حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن القيادة العسكرية والسياسية لحماس بحثت عن مأوى هناك منذ فرارها من الشمال.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم جمعها في الساعة 9 صباحا يوم الأحد الماضي بالتوقيت المحلي وحللتها صحيفة نيويورك تايمز، أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى موقع جنوب دير البلح، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة خان يونس.

وأظهرت الصور عشرات المركبات المدرعة في المنطقة وسواتر تم نصبها لتحصين مواقعها ومركباتها وأنشطتها التي تشبه إلى حد كبير العمليات الإسرائيلية السابقة في الشمال، وأظهرت الصور أيضًا مسارات على الأرجح من الجرافات.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن جنرالاته قالوا في الأيام الأخيرة إن قواته تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، دون توضيح ما يعنيه ذلك.

ومن المتوقع أن يكون اجتياح الجنوب هو المرحلة الأكثر كثافة في الحرب التي تعد بالفعل الأكثر دموية في الصراع العربي الإسرائيلي منذ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، والتي أدت إلى أكبر نزوح للفلسطينيين منذ الحروب التي أحاطت بالجنوب.(سكاي نيوز)


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