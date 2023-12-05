Advertisement

عربي-دولي

حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تكثف هجماتها على أفدييفكا

Lebanon 24
05-12-2023 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1137625-638373620322980076.jpg
Doc-P-1137625-638373620322980076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات أوكرانية مسيرة واعترضت مسيرتين أخريين فوق بحر آزوف.

وقالت الوزارة في بيان لها: "يوم 5 كانون الاول الجاري تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات أوكرانية واعترضت اثنتين أخرببن فوق مياه بحر آزوف.
Advertisement

وقبل ذلك قالت الوزارة أن نظام كييف حاول ليل الاثنين تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 22 مسيرة واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 مسيرة أوكرانية واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم".

هذا وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية كثفت هجماتها أمس الاثنين على بلدة أفدييفكا المدمرة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-12-05
07:50 | 2023-12-05
07:25 | 2023-12-05
07:00 | 2023-12-05
06:42 | 2023-12-05
06:39 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24