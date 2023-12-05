حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تكثف هجماتها على أفدييفكا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات أوكرانية مسيرة واعترضت مسيرتين أخريين فوق بحر آزوف.وقالت الوزارة في بيان لها: "يوم 5 كانون الاول الجاري تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 مسيرات أوكرانية واعترضت اثنتين أخرببن فوق مياه بحر آزوف.وقبل ذلك قالت الوزارة أن نظام كييف حاول ليل الاثنين تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 22 مسيرة واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 مسيرة أوكرانية واعترضت 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم".هذا وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية كثفت هجماتها أمس الاثنين على بلدة أفدييفكا المدمرة، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا.