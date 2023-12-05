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عربي-دولي

شكري بواشنطن لبحث مساعي وقف الحرب في غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 01:16
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ينتظر أن يبحث خلالها المساعي الرامي لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث في بيان أن شكري سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأميركية في الكونغرس الأميركي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
وأوضح أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.


تداول معلومات خاطئة
كذلك نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.
جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية ردا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر. (العربية)
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