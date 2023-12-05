زلزال يضرب جزر هاواي.. هل من خطر تسونامي؟

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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر هاواي الأميركية.وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي اف زد": أنه تم رصد الزلزال على عمق عشرة كيلومترات عند خط عرض 19.71 درجة شمالاً وخط طول 155.31 درجة غرباً.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو مادية، وحتى اللحظة لا يشكل الزلزال تهديدا بحدوث تسونامي. (سانا)