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عربي-دولي
زلزال يضرب جزر هاواي.. هل من خطر تسونامي؟
Lebanon 24
05-12-2023
|
02:03
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزر هاواي الأميركية.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي اف زد": أنه تم رصد الزلزال على عمق عشرة كيلومترات عند خط عرض 19.71 درجة شمالاً وخط طول 155.31 درجة غرباً.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو مادية، وحتى اللحظة لا يشكل الزلزال تهديدا بحدوث تسونامي. (سانا)
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