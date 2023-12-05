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عربي-دولي

ترامب يواجه حكما نهائيا في نيويورك الأسبوع المقبل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-12-2023 | 02:27
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من المحتمل أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت مصادر أميركية.

وبعد شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشاكل ترامب القانونية العديدة، من نهايتها وفقا لموقع "أكسيوس".
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ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وتعد محاكمة نيويورك واحدة من عدة محاكمة من المتوقع أن يواجهها ترامب قبل انتهاء انتخابات 2024.

وإذا ثبتت مسؤوليته، فقد تكون هناك تداعيات كاسحة على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته عقوبات مالية شديدة وقيودًا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.

ومن المتوقع أن يقف ترامب، الذي أدلى بشهادته في القضية الشهر الماضي، مرة أخرى في 11 كانون الأول كشاهد أخير في المحاكمة قبل أن ينهي محاموه قضيتهم.

وكان الادعاء استأنف مرافعته بعد شهادة ابنته إيفانكا ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي آرثر إنجورون قد حكم بالفعل قبل المحاكمة بأن ترامب ارتكب بما وصفه سنوات من الاحتيال من خلال تضخيم ثروته وأصوله، مما أدى إلى تضييق نطاق القضية.(العربية)

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