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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن "إسقاط وتدمير مسيرات"

Lebanon 24
05-12-2023 | 02:43
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تبادلت روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، الإعلان عن "اعتراض وتدمير وإسقاط" طائرات مسيرة أطلقها كل جانب على الآخر.
وأعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا أثناء الليل.
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وقالت قوات كييف الجوية إنها أسقطت الطائرات فوق "مناطق مختلفة" في البلاد"، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
على جانب آخر، أكدت روسيا، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أو اعترضت 41 طائرة مسيرة، أطلقتها أوكرانيا خلال الليل وفي الصباح الباكر الثلاثاء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على تطبيق تلغرام أنه تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية، واعتراض 15 طائرة فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 وبحر آزوف.
ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عن الهجمات أو تساقط الحطام.
خلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة "حرب المسيرات" بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يصفه خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" بالتحول استراتيجي، ويكشفون عن قدرات كلا من موسكو وكييف في ذلك الشأن، ويجيبون عن السؤال الأبرز "لمن الغلبة في "صراع الدرون".
 
وغالبا ما تتعرض القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لهجمات لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وخط امدادات رئيسيا للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها، وفق وكالة "فرانس برس". (RT)
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